Субсидии для Бакинского метрополитена увеличены на 50%

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский метрополитен" будет выделено 45 млн манатов из государственного бюджета Азербайджана на 2018 год.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на указ президента Азербайджана о некоторых вопросах, связанных с применением закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год".

Отметим, что первоначально размер этой субсидии в проекте госбюджета составлял 89 млн манатов.

В госбюджете на 2017 год Бакинскому метрополитену было выделено 30 млн манатов. В следующем году сумма увеличена на 50%.

Кроме того, в госбюджете на 2018 год предусмотрены субсидии на 10 млн манатов для ЗАО "Азербайджанские авиалинии", 48,1 млн манатов - Бакинского транспортного агентства, 4,472 млн манатов - Государственной морской администрации.