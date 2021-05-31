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Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 9% В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 339,107 млн манатов.
Финансы
31 мая 2021 г. 15:19
Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 339,107 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 179,789 млн манатов. Это на 70,3% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 собранных на страховом рынке страховых взносов пришлось 53 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 9% böyüyüb

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