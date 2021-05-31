Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 339,107 млн манатов.

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 339,107 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 179,789 млн манатов. Это на 70,3% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 собранных на страховом рынке страховых взносов пришлось 53 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 33,9 маната.