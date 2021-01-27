Страховой рынок Азербайджана вырос на 7%

В 2020 году по линии 22 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых премий на сумму 728,634 миллиона манатов

В 2020 году по линии 22 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых премий на сумму 728,634 миллиона манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 465,153 миллиона манатов. Это на 54,3% больше, чем годом ранее.

В прошлом году на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, было выплачено 63,8 маната страховых взносов. В прошлом году этот показатель составил 44,3 маната.