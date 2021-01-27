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Страховой рынок Азербайджана вырос на 7%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 7% В 2020 году по линии 22 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых премий на сумму 728,634 миллиона манатов
Финансы
27 января 2021 г. 01:14
Страховой рынок Азербайджана вырос на 7%

В 2020 году по линии 22 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых премий на сумму 728,634 миллиона манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 465,153 миллиона манатов. Это на 54,3% больше, чем годом ранее.

В прошлом году на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, было выплачено 63,8 маната страховых взносов. В прошлом году этот показатель составил 44,3 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 7 % böyüyüb

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