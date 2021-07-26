Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

В январе-июне этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 452,366 млн манатов.

В январе-июне этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 452,366 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 248,2 млн манатов. Это на 31,8% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов собранных на страховом рынке страховых взносов было выплачено 54,9 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 46,35 маната.