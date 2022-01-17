Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота в понедельник утром незначительно выросла.

Стоимость золота в понедельник утром незначительно выросла.

Как передает Report, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex увеличивается на 0,18%, или на 3,25 доллара США, до 1 819,8 доллара за тройскую унцию.

Внимание инвесторов сосредоточено вокруг дальнейших действий Федрезерва, который, вероятно, повысит учетную ставку уже на ближайшем заседании.

Газета Wall Street Journal пишет, что недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые сигнализировали об очень взвешенном курсе действий в борьбе с инфляцией, подразумевают, что ставка может вырасти лишь незначительно, а значит, у драгоценного металла есть возможность для подорожания.