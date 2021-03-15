Стоимость бесконтактных платежей в Азербайджане выросла более чем в 5 раз

По сравнению с 2019 годом общее количество операций, обрабатываемых в системе, увеличилось в 2,4 раза, а стоимость - в 2 раза, в долларах США - на 42%, в евро - на 4%

В 2020 году через Межбанковский карточный центр (МЦК) в Азербайджане было проведено 53,2 млн карточных операций, стоимость операций в национальной валюте составила 2,8 млрд манатов, в иностранной валюте - 14,6 млн долларов США и 3,1 млн евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с 2019 годом общее количество операций, обрабатываемых в системе, увеличилось в 2,4 раза, а стоимость - в 2 раза, в долларах США - на 42%, в евро - на 4%.

Количество платежных карт, находящихся в обращении на 1 января текущего года, составило 9,6 млн ед., банкоматов - 2 779 ед., POS-терминалов - 57 344 ед.

В прошлом году общая стоимость операций с платежными картами внутри страны увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим годом и достигла 28,1 млрд манатов. Стоимость безналичных расчетов с платежными картами внутри страны увеличилась на 34% и составила 6,4 млрд манатов.

В 2020 году количество операций в рамках электронной торговли по сравнению с 2019 годом увеличилось на 55% - до 68,7 млн единиц, а стоимость - на 22% - до 3,9 млрд манатов.

Количество бесконтактных платежных карт, находящихся в обращении, по сравнению с 2019 годом увеличилось в 2,5 раза - до 3,7 млн ед., а количество POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, увеличилось на 13% - до 34,2 тыс. ед. Количество и стоимость бесконтактных платежей превысили показатели 2019 года в 4,3 и 5,4 раза соответственно.