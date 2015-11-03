​Спрос на кредитные карты в Азербайджане сократился

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Количество кредитных карт в Азербайджане с начала года сократилось на 13% и на 1 октября текущего года составило 1,133 млн. единиц. Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана, за этот период общее количество находящихся в обращении в Азербайджане платежных карт сократилось на 5,3%.

Согласно отчету, среди находящихся в обращении платежных карт 2,386 млн. единиц или 42% пришлось на долю социальных карт, 1,471 млн. единиц или 26% - зарплатных карт, 11,6% - других дебетных карт, 20,1% - кредитных карт. По сравнению с началом года количество зарплатных карт сократилось на 1,7%, социальных карт выросло на 1,9%.

В сентябре посредством кредитных карт выполнено 1,462 млн. операций на общую сумму 179 млн. манатов.