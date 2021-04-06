О нас
Report Georgia
Аудио новости

Совокупные активы 19 страховщиков Азербайджана выросли на 1%

Совокупные активы 19 страховщиков Азербайджана выросли на 1% У 13 страховщиков обязательства увеличились, у 5-сократились
Финансы
6 апреля 2021 г. 11:00
Совокупные активы 19 страховщиков Азербайджана выросли на 1%

Совокупные активы 19 страховых компаний, действующих в стране, за исключением ОАО Mega Hayat Sigorta, получившего в этом году лицензию Центрального банка Азербайджана, на 1 января текущего года составили 1 212,766 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 0,8% больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2020 году 13 страховщиков увеличили свои активы, 5 сократили, а 1 компания – ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" – не смогла рассчитать динамику своих активов и других финансовых показателей из-за отсутствия на рынке в 2019 году.

В отчетном году совокупные долгосрочные активы страховых компаний увеличились на 8,5% - до 457,615 млн манатов, а совокупные краткосрочные активы сократились на 3,4% - до 755,151 млн манатов. Девяти компаниям удалось увеличить свои долгосрочные активы, а 12 - краткосрочные.

Совокупные обязательства страховщиков за отчетный период выросли на 0,7% и составили 768,243 млн манатов. У 13 страховщиков обязательства увеличились, у 5-сократились. В том числе, совокупные долгосрочные обязательства компаний снизились на 7,3% - до 672,727 млн манатов, а совокупные краткосрочные обязательства выросли в 2,5 раза - до 95,515 млн манатов. 12 компаний увеличили свои долгосрочные обязательства, а 13 компаний - краткосрочные обязательства.

В прошлом году совокупный балансовый капитал страховых компаний увеличился на 1,1% - до 444,523 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 0,9%, до 324,188 млн манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan-based insurers see 1% growth in total assets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 19 sığortaçısının məcmu aktivləri 1% artıb

Новости партнеров

Самое важное

Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны
Найдены останки еще одного шехида Отечественной войны
6 апреля 2021 г. 10:06
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
6 апреля 2021 г. 09:36
В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
Назначен новый глава ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана
Назначен новый глава ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
5 апреля 2021 г. 12:57
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
Управление: Завтра государственные детские сады в Баку продолжат работу
5 апреля 2021 г. 12:33
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
Помощник президента: Скрывая карты минных полей, Армения нарушает свои обязательства
5 апреля 2021 г. 11:43
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi