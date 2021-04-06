Совокупные активы 19 страховщиков Азербайджана выросли на 1%

У 13 страховщиков обязательства увеличились, у 5-сократились

Совокупные активы 19 страховых компаний, действующих в стране, за исключением ОАО Mega Hayat Sigorta, получившего в этом году лицензию Центрального банка Азербайджана, на 1 января текущего года составили 1 212,766 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 0,8% больше, чем на 1 января прошлого года.

В 2020 году 13 страховщиков увеличили свои активы, 5 сократили, а 1 компания – ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" – не смогла рассчитать динамику своих активов и других финансовых показателей из-за отсутствия на рынке в 2019 году.

В отчетном году совокупные долгосрочные активы страховых компаний увеличились на 8,5% - до 457,615 млн манатов, а совокупные краткосрочные активы сократились на 3,4% - до 755,151 млн манатов. Девяти компаниям удалось увеличить свои долгосрочные активы, а 12 - краткосрочные.

Совокупные обязательства страховщиков за отчетный период выросли на 0,7% и составили 768,243 млн манатов. У 13 страховщиков обязательства увеличились, у 5-сократились. В том числе, совокупные долгосрочные обязательства компаний снизились на 7,3% - до 672,727 млн манатов, а совокупные краткосрочные обязательства выросли в 2,5 раза - до 95,515 млн манатов. 12 компаний увеличили свои долгосрочные обязательства, а 13 компаний - краткосрочные обязательства.

В прошлом году совокупный балансовый капитал страховых компаний увеличился на 1,1% - до 444,523 млн манатов, а совокупный уставный капитал - на 0,9%, до 324,188 млн манатов.