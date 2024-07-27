АБР купил зеленые облигации Georgia Global Utilities

Азиатский банк развития (АБР) инвестировал 40 млн долларов в зеленые облигации, выпущенные частной корпорацией Georgia Global Utilities. Инвестиция является частью пятилетних облигаций на сумму 300 млн долларов, размещенных грузинской компанией.

Азиатский банк развития (АБР) инвестировал 40 млн долларов в зеленые облигации, выпущенные частной корпорацией Georgia Global Utilities. Инвестиция является частью пятилетних облигаций на сумму 300 млн долларов, размещенных грузинской компанией.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Грузия.

Целью сертифицированных зеленых облигаций является улучшение водной системы в Тбилиси и прилегающих муниципалитетах, повышение устойчивости поверхностных и подземных водных ресурсов к изменению климата.

"Финансирование включает в себя долговые инвестиции в размере 20 млн долларов из обычных акционерных ресурсов АБР и инвестиции в размере 20 млн долларов из ведущего Фонда инфраструктуры частного сектора Азии, управляемого японским агентством международного сотрудничества АБР", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на обновление сети водоснабжения в Тбилиси и его окрестностях, что обеспечит питьевой водой до 1,4 млн жителей.