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Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года

Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года Американская Meta Platforms Inc. (ранее Facebook) ввела в свой Совет директоров Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash Inc.
Финансы
12 января 2022 г. 14:30
Совет директоров Meta обновился впервые с 2020 года

Американская Meta Platforms Inc. (ранее Facebook) ввела в свой Совет директоров Тони Сюя, главу сервиса по доставке еды DoorDash Inc.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это первое изменение в составе Совета с 2020 года. Теперь в совете десять директоров.

Ранее инвесторы неоднократно критиковали основателя Meta Марка Цукерберга за слишком сильное влияние на Совет. Цукерберг занимает посты главного исполнительного директора и председателя Совета директоров компании, а также является контролирующим акционером.

DoorDash, основанная Тони Сюем в 2013 году, за время пандемии стала крупнейшей службой доставки еды в США. Компания провела IPO в декабре 2020 года, получив оценку в 38 млрд долларов США.

Акции DoorDash подскочили в цене на 7,6% во вторник и дорожают на 2,2% в ходе электронной сессии в среду. Цена бумаг Meta выросла на 1,9% накануне.

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