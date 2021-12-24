Сахиб Алекперов: Обсуждается изменение процентов по системе возмещения части НДС

Обсуждается вопрос об изменении процентов по системе возмещения части налога на добавленную стоимость (НДС).

Обсуждается вопрос об изменении процентов по системе возмещения части налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Report сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, комментируя вопрос о том, что, согласно изменениям в Налоговом кодексе, при продаже подакцизных товаров часть НДС не возмещается.

"Вопрос на стадии обсуждения, и, в целом, будет проведено усовершенствование", - сказал Алекперов.

По его словам, улучшения будут направлены на то, чтобы относительно малообеспеченные и средние слои населения смогли извлечь из этого выгоду.

Отметим, что по безналичным платежам возмещается 15% от суммы НДС, по наличным - 10%.