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Сахиб Алекперов: Обсуждается изменение процентов по системе возмещения части НДС

Сахиб Алекперов: Обсуждается изменение процентов по системе возмещения части НДС Обсуждается вопрос об изменении процентов по системе возмещения части налога на добавленную стоимость (НДС).
Финансы
24 декабря 2021 г. 13:35
Сахиб Алекперов: Обсуждается изменение процентов по системе возмещения части НДС
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Обсуждается вопрос об изменении процентов по системе возмещения части налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Report сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, комментируя вопрос о том, что, согласно изменениям в Налоговом кодексе, при продаже подакцизных товаров часть НДС не возмещается.

"Вопрос на стадии обсуждения, и, в целом, будет проведено усовершенствование", - сказал Алекперов.

По его словам, улучшения будут направлены на то, чтобы относительно малообеспеченные и средние слои населения смогли извлечь из этого выгоду.

Отметим, что по безналичным платежам возмещается 15% от суммы НДС, по наличным - 10%.

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Версия на азербайджанском языке Sahib Ələkbərov: "ƏDV geri al sistemi üzrə faizlərin dəyişdirlməsi müzakirə edilir"

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