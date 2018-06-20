S&P: Ситуация в банковском секторе повлияла на сектор страхования

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Рейтинг Азербайджана относительно улучшился по сравнению с прошлым годом с "отрицательного" на "положительный"".

Как сообщает Report, об этом заявила ассоциативный директор международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) Екатерина Толстова на международной конференции по страхованию в Баку.

Она также добавила, что преимуществом Азербайджана является нахождение активов под контролем Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

Говоря о ситуации на местном страховом рынке, представитель S&P отметила, что владельцами большинства страховых компаний страны являются банки. Проблемы, с которыми они столкнулись из-за девальвации, повлияли на страховой сектор: "Доходы от страхования в Азербайджане в 2013-2017 годах снизились на 38% в долларовом выражении и увеличились на 37% в манатном выражении. Это связано с позицией национальной валюты".