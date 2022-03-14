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S&P оставило рейтинг Украины на уровне "B-"

S&P оставило рейтинг Украины на уровне "B-" Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings оставило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" в списке на пересмотр с возможным понижением.
Финансы
14 марта 2022 г. 09:20
S&P оставило рейтинг Украины на уровне B-

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" в списке на пересмотр с возможным понижением.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги на уровне "В" также остаются в списке на пересмотр с возможным понижением.

"Возможный пересмотр рейтингов в сторону понижения отражает множественные риски для экономики Украины, внешних балансов, государственных финансов и финансовой и политической стабильности, связанные с военной операции России", — поясняет агентство.

S&P прогнозирует сокращение производства на Украине по итогам года, а также повышение как экспортных, так и импортных цен.

Агентство при этом ожидает, что обслуживание долга правительства и потребности в заимствованиях будут полностью покрыты международной финансовой поддержкой по крайней мере в течение года.

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Версия на английском языке S&P leaves Ukraine’s rating at "B-"

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