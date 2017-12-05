S&P: Кредитные риски российской экономики растут

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Российским компаниям из-за санкций приходится кредитоваться и размещать деньги в отечественных банках, из-за чего они попадают во все большую зависимость от них. Как сообщает Report со ссылкой на газету "Ведомости", об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Standard&Poor's. По информации, сильнее всего увеличилась зависимость попавших под санкции компаний.

Как уточняет S&P, более 75% долга "Роснефти" в 2013 году пришлось на облигации и синдицированные кредиты за рубежом. Однако из-за санкций компания лишилась возможность получать долгосрочные внешние кредиты, и к середине текущего года главными источниками финансирования стали российскими. "Транснефть", по оценкам S&P на 30 сентября, держала в госбанках 64% депозитов, "Газпром" в Газпромбанке — 60% депозитов и денежных средств. Рейтинговое агентство поясняет, что если у крупного банка возникнут трудности, то это скажется на многих компаниях, которые могут лишиться не только денег, но и части инвесторов.

Как отмечает S&P, зависимость компаний и банков взаимна, и чем она сильнее, тем больше рискуют банки. Агентство объясняет, что соотношение кредитов, выданных 20-ти самым крупным заемщикам, и собственного капитала у российских банков одно из самых высоких в мире - 226%. Таким образом, дефолт одного крупного заемщика может повлиять на всю банковскую систему.

Специалисты агентства предупреждают, что часть банков уже приближаются к кредитным лимитам на одного заемщика. По расчетам S&P, задолженность некоторых компаний превышает 40 млрд долларов, которые может предоставить банковская система одному заемщику без нарушения нормативов. Как уточняют "Ведомости" со ссылкой на отчетность по МСФО, в 2016 году это были "Роснефть" и "Газпром".

Аналитики также убеждены, что связь российских компаний с топ-5 крупнейших банков может быть сильнее, чем показано в отчетности. S&P объясняет, что Центробанк не всегда учитывает кредиты связанным сторонам, банки покупают облигации компаний: на 1 ноября этих бумаг в их портфелях было на сумму 65 млрд долларов. После покупки бумаг банк может сразу же заложить их в ЦБ или на межбанковском рынке. Таком образом компания под санкциями рефинансирует валютные долги, поясняет S&P.