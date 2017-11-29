Россия ограничит кредитование физических лиц

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Банк России рассматривает возможность ограничения темпов роста кредитования физических лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев, выступая на конференции АРБ.

"Динамика кредитования физических лиц заставляет нас начинать думать о том, не стоит ли дополнительно ограничивать с точки зрения повышения коэффициентов риска темпы роста кредитов физлицам", - сказал он.

Поздышев отметил, что за январь - октябрь 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, а портфель кредитов предприятиям нефинансового сектора - только на 2,9%.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не раз говорила, что регулятор обеспокоен возможными рисками чрезмерного кредитования физических лиц и что рост их кредитования должен происходить соразмерно увеличению доходов населения. Также она говорила, что регулятор обеспокоен возможностью снижения темпов инфляции из-за слишком быстрого роста необеспеченного кредитования граждан.