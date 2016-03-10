​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):

№ Банки Непроцентные доходы / Доходы (%) 1 Gunaybank 354,7 2 Caspian Development Bank 88,3 3 Bank Melli İran-Baku 55,7 4 AFB Bank 42,3 5 Ziraat Bank Azerbijan 37,8 6 Pasha Bank 33,3 7 Rabitabank 30,5 8 Silkway Bank 29,6 9 Parabank 26,9 10 Caucasus Development Bank 26,1

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.