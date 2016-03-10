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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):

    Банки Непроцентные доходы / Доходы (%)
    1 Gunaybank 354,7
    2 Caspian Development Bank 88,3
    3 Bank Melli İran-Baku 55,7
    4 AFB Bank 42,3
    5 Ziraat Bank Azerbijan 37,8
    6 Pasha Bank 33,3
    7 Rabitabank 30,5
    8 Silkway Bank 29,6
    9 Parabank 26,9
    10 Caucasus Development Bank 26,1

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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