​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению непроцентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению непроцентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные доходы / Доходы (%)
|1
|Gunaybank
|354,7
|2
|Caspian Development Bank
|88,3
|3
|Bank Melli İran-Baku
|55,7
|4
|AFB Bank
|42,3
|5
|Ziraat Bank Azerbijan
|37,8
|6
|Pasha Bank
|33,3
|7
|Rabitabank
|30,5
|8
|Silkway Bank
|29,6
|9
|Parabank
|26,9
|10
|Caucasus Development Bank
|26,1
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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