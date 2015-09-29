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    Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитного портфеля к депозитной базе

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению совокупного кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):

    Банки Кредиты/Депозиты (%)
    1 Кавказский банк развития 1 671,55
    2 VTB Azerbaijan 772,76
    3 Gunaybank 699,22
    4 Kredobank 446,96
    5 Zaminbank 364,48
    6 Accessbank 297,37
    7 Expressbank 227,44
    8 AFB Bank 205,76
    9 NBC Bank 191,79
    10 Muganbank 188,41

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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