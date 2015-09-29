Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению совокупного кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты/Депозиты (%)
|1
|Кавказский банк развития
|1 671,55
|2
|VTB Azerbaijan
|772,76
|3
|Gunaybank
|699,22
|4
|Kredobank
|446,96
|5
|Zaminbank
|364,48
|6
|Accessbank
|297,37
|7
|Expressbank
|227,44
|8
|AFB Bank
|205,76
|9
|NBC Bank
|191,79
|10
|Muganbank
|188,41
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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