Рэнкинг банков Азербайджана по отношению кредитов к депозитам (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по отношению совокупного кредитного портфеля к депозитному портфелю на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению кредитов к депозитам (TOП-10):

№ Банки Кредиты/Депозиты (%) 1 Кавказский банк развития 1 671,55 2 VTB Azerbaijan 772,76 3 Gunaybank 699,22 4 Kredobank 446,96 5 Zaminbank 364,48 6 Accessbank 297,37 7 Expressbank 227,44 8 AFB Bank 205,76 9 NBC Bank 191,79 10 Muganbank 188,41

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.