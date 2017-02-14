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    Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы (тыс. манат)
    1 IBA 210 826,00
    2 Kapital Bank 116 229,80
    3 PASHA Bank 53 299,00
    4 AG Bank 47 386,00
    5 Rabitabank 38 438,00
    6 Xalg Bank 33 084,90
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 31 130,92
    8 Bank Respublika 30 149,00
    9 Nikoil Bank 27 286,90
    10 Expressbank 24 345,00

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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