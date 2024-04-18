О нас

Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) ожидает, что Европейский центробанк (ЕЦБ) вскоре потребует ускорить процесс сокращения бизнеса в России.
Финансы
18 апреля 2024 г. 15:42
Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) ожидает, что Европейский центробанк (ЕЦБ) вскоре потребует ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении банковской группы.

"RBI ожидает, что ЕЦБ вскоре направит требование ускорить процесс сокращения бизнеса в России, который RBI запустила в феврале 2022 года. Согласно нынешнему проекту требования, потребительские кредиты значительно сократятся к 2026 году (максимально - на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи из России", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)
18 апреля 2024 г. 09:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2024)
18 апреля 2024 г. 09:04
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США
17 апреля 2024 г. 20:08
104 инвестора проявили интерес к облигациям Kapital Bank
104 инвестора проявили интерес к облигациям Kapital Bank
17 апреля 2024 г. 18:20
МВФ: Госдолг США в текущем году превысит 123% ВВП
МВФ: Госдолг США в текущем году превысит 123% ВВП
17 апреля 2024 г. 17:40
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” обнародовал финансовые показатели за I квартал этого года
“Yapı Kredi Bank Azərbaycan” обнародовал финансовые показатели за I квартал этого года
17 апреля 2024 г. 16:20
Трейдеры ждут одного снижения ставки Банком Англии в 2024 году
Трейдеры ждут одного снижения ставки Банком Англии в 2024 году
17 апреля 2024 г. 16:10
Xalq Bank обнародовал свое финансовое положение
Xalq Bank обнародовал свое финансовое положение
17 апреля 2024 г. 15:17
Azər-Türk Bank обнародовал данные о финансовом положении
Azər-Türk Bank обнародовал данные о финансовом положении
17 апреля 2024 г. 14:26
В Азербайджане число налогоплательщиков возросло почти на 8%
В Азербайджане число налогоплательщиков возросло почти на 8%
17 апреля 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi