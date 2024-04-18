Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) ожидает, что Европейский центробанк (ЕЦБ) вскоре потребует ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) ожидает, что Европейский центробанк (ЕЦБ) вскоре потребует ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении банковской группы.

"RBI ожидает, что ЕЦБ вскоре направит требование ускорить процесс сокращения бизнеса в России, который RBI запустила в феврале 2022 года. Согласно нынешнему проекту требования, потребительские кредиты значительно сократятся к 2026 году (максимально - на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи из России", - сказано в сообщении.