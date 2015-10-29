​Прогноз: Подорожание доллара продолжится

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Доллар продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, в том числе и евро. Заявления центральных банков развивающихся стран, поступившие за последнюю неделю, способствовали укреплению доллара. Аналитическая группа Report считает, что к укреплению доллара привело падение евро после сделанных на прошлой неделе, 22 октября, заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Отметим, что на этом заседании было принято решение об усилении в декабре монетарной экспансии в Еврозоне. После сделанных 28 октября председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявлений доллар еще больше укрепился. Как заявила Дж.Йеллен, при условии сохранения текущей ситуации по безработице в США и достижения целевого уровня инфляции 2% ключевая ставка в декабре будет повышена.

Как сообщает Report, председатель ФРС 4 ноября в Комитете по финансовым услугам сделает важные заявления относительно декабрьского заседания.

Главный экономист PNC Financial Services Group Стюарт Хоффман отмечает, что если 4 ноября статистические показатели будут положительными, возникнет вероятность повышения ФРС ключевой ставки в декабре.

Сегодня, 29 октября, курс USD/EUR приблизился к отметке 1,0950. После заявлений М.Драги на прошлой неделе курс начал падение с отметки 1,1350 и уже упал на 3,5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что показатели безработицы, которые обнародуются в США каждый четверг, и сегодня сохраняют свое значение. Показатель был равен 260 000, что несколько ниже прогноза (263 000), и это приведет к дальнейшему укреплению доллара. Технические анализы показывают, что при падении курса USD/EUR ниже отметки 1,09, этот процесс может продолжиться до 1,04 и достичь паритета.