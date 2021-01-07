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Президент: Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились

Президент: Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились "Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились. Многим это может показаться удивительным. Немного, но увеличились примерно на 0,5 процента".
Финансы
7 января 2021 г. 19:24
Президент: Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились

"Средства Нефтяного фонда не уменьшились, а увеличились. Многим это может показаться удивительным. Немного, но увеличились примерно на 0,5 процента".

Как сообщает Report, об этом 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Значит, мы смогли сохранить свои валютные резервы. Несмотря на то, что мы направили миллиарды манатов на борьбу с коронавирусом, вели войну и были другие расходы, пособия, социальный пакет. На основе принятых недавно решений размер пособия семьям шехидов был увеличен с 300 до 500 манатов. То есть, все это является очень большой финансовой нагрузкой. Но благодаря устойчивости государства, в результате успешной политики нашей страны мы смогли добиться этого", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Neft Fondunun vəsaiti azalmayıb, artıb”

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