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    Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации Ипотечного фонда

    Создано ОАО Азербайджанский ипотечный фонд, акции которого принадлежат государству

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник Указ о создании открытого акционерного общества "Азербайджанский ипотечный фонд".

    Report сообщает, что согласно документу, Азербайджанский ипотечный фонд при Центробанке реорганизуется в открытое акционерное общество "Азербайджанский ипотечный фонд", акции которого будут принадлежать государству.

    Общество будет осуществлять работу по привлечению местных и иностранных финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, обеспечению населения жилплощадью посредством создания механизма долгосрочного ипотечного кредитования.

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