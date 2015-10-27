Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации Ипотечного фонда

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник Указ о создании открытого акционерного общества "Азербайджанский ипотечный фонд".

Report сообщает, что согласно документу, Азербайджанский ипотечный фонд при Центробанке реорганизуется в открытое акционерное общество "Азербайджанский ипотечный фонд", акции которого будут принадлежать государству.

Общество будет осуществлять работу по привлечению местных и иностранных финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, обеспечению населения жилплощадью посредством создания механизма долгосрочного ипотечного кредитования.