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Правительство Германии беспомощно перед лицом ускорения инфляции

Правительство Германии беспомощно перед лицом ускорения инфляции В декабре 2021 года годовая инфляция в Германии составила 5,3%.
Финансы
11 января 2022 г. 11:19
Правительство Германии беспомощно перед лицом ускорения инфляции

В декабре 2021 года годовая инфляция в Германии составила 5,3%.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в DekaBank.

Согласно расчетам банка, в прошлом месяце годовая инфляция выросла на 0,1 процентных пункта по сравнению с ноябрем.

По данным Федерального статистического управления Германии, это самая высокая годовая инфляция, наблюдаемая с 1992 года. Рекордный уровень роста цен в истории Германии (7,6%) был зафиксирован в 1951 году.

Годовая инфляция в 5,3% вызвала в стране "шок роста цен". В прошлом месяце цены на энергоносители выросли на 18,3%, продукты питания - на 6%, услуги - на 3,1%.

В штате Браденбург самая высокая инфляция (3,6%), в Берлине - самая низкая (2,8%).

Главный экономист DekaBank Ульрих Катер заявил прессе, что если правительство не предпримет срочных мер, это усугубит проблемы.

Ежедневная газета Bild заявила, что правительство беспомощно перед лицом ускорения инфляции.

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Версия на английском языке Germany helpless in face of accelerating inflation
Версия на азербайджанском языке Almaniya hökuməti inflyasiyanın sürətlənməsinin qarşısında aciz qalıb

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