Потерявший агентов рынок страхования и жесткая позиция Центробанка

Центробанк Азербайджана (ЦБА) запретил имеющим лицензию страховым агентам занимать должности в страховых компаниях. В связи с этим у лиц, занимающих или желающих занять должность в страховой компании, аннулируется страховая лицензия.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) запретил имеющим лицензию страховым агентам занимать должности в страховых компаниях. В связи с этим у лиц, занимающих или желающих занять должность в страховой компании, аннулируется страховая лицензия.

Некоторые участники рынка неоднозначно отнеслись к этому решению ЦБА. Они утверждают, что пребывание на какой-либо должности в страховой компании может быть недолгим, и в этом случае Центробанк должен гарантировать, что агенты, у которых отозвана лицензия, будут занимать должности в течение длительного времени.

Независимый страховой эксперт Илькин Ибрагимов прокомментировал вопрос Report, отметив, что решение ЦБ в отношении лицензированных страховых агентов является справедливым и принято в пользу агентов:

"Центральный банк Азербайджана предложил изменения в законодательство "О страховой деятельности", и с июля данное предложение вступило в законную силу.

Ранее лицензированные страховые агенты не имели никаких прав. Любое физическое лицо могло договориться с агентами, имеющими лицензию, и получать проценты от страховых протоколов в качестве субагентов. То есть договора подписывались от имени одного человека, но прибыль распределялась на всех участников. Впоследствии лицензированные страховые агенты стали проявлять недовольство. В свое время я предложил ЦБА предпринять определенные шаги касательно лицензированных страховых агентов – просвещать их в вопросе законодательства и выслушивать их предложения. Центральный банк принял это предложение.

Совсем недавно в рамках законодательства ЦБ приостановил действие лицензии 93 страховых агентов, дав разъяснение по этому поводу. Это положительный момент, поскольку в ряде случаях наличие лицензии приводило к злоупотреблениям, чему я сам неоднократно был свидетелем. Сейчас ЦБА уделяет этому особое внимание. Для начала запретили выписывать страховые свидетельства сотрудникам страховых компаний, тем самым расширив возможности лицензированных страховых агентов. Далее регулятор фактически запретил лицензированному страховому агенту занимать должности в компании. Таким образом, страховые агенты могут заключать контракты с несколькими страховыми компаниями. Это результат логической последовательности. В дальнейшем авторитет агентов будет только расти.

Некоторые страховые агенты требуют гарантии у ЦБ, что после вступления в должность страховая компания их не уволит: "Никто не может дать эту гарантию. Потому что эти лица заключают договор со страховой компанией. ЦБА не может требовать от них гарантии в этом вопросе".

Ибрагимов предлагает не взимать пошлину с бывших страховых агентов, желающих восстановить лицензию: “Считаю, что правила, принятые ЦБА в отношении лицензированных страховых агентов, должны распространяться и на независимых экспертов. В настоящее время в списке Центробанка есть имена около 100 независимых экспертов, но многие из них не работают. Хотелось бы, чтобы ЦБА исключил из реестра имена тех экспертов, которые не занимаются никакой деятельностью.

В настоящее время размер уплаченной пошлины за страховую лицензию составляет 200 манат. Можно выдвинуть предложение, чтобы уволившиеся с должности бывшие страховые агенты, желающие вновь получить лицензию, не платили за это пошлину. Просто проверяйте их знания и навыки. Я думаю, что это был бы более справедливый шаг”.

В ответ на запрос Report в Центральном банке Азербайджана сообщили, что указанные правила приняты в соответствии с действующим законодательством: "Запрет страховому агенту занимать должность у страховщика вытекает не из требования ЦБ, а из закона “О страховой деятельности”. Так, согласно статье 94.3 указанного закона, страховой брокер и страховой агент, являющиеся физическими лицами, не могут одновременно занимать должности у страховщика.

Запрет страховым агентам занимать должность у страховщика имеет целью предотвращение возникновения конфликта интересов при исполнении обязательств, вытекающих из договора, заключенного между страховщиком и страховым агентом, и снижение давления и воздействия на страхового агента со стороны страховщиков.

Отметим, что приостановление действия лицензии считается санкцией за нарушение требований законодательства и не может выступать в качестве основания, позволяющего страховому агенту занимать должность у страховщика.

В то же время, в соответствии со статьями 83.2.3 и 107.1.1 закона “О страховой деятельности”, при аннулировании лицензии по заявлению самого агента данное лицо может получить повторную лицензию на деятельность страхового агента.