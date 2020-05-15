Эксперты: Потери мировой экономики от пандемии могут достичь $8,8 трлн

Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса в этом году могут составить от 5,8 трлн до 8,8 трлн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в распространенном докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого базируется в Маниле.

"Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 трлн до 8,8 трлн. долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни", - отмечается в документе.

Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в 8,8 трлн. долларов США предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит 5,8 трлн. долларов США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.