Первые в этом году торги открылись на бирже Гонконга ростом котировок

Первые в 2022 году торги на Гонконгской фондовой бирже открылись ростом основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 112 пунктов (0,48%), до значения 23 510.

Первые в 2022 году торги на Гонконгской фондовой бирже открылись ростом основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 112 пунктов (0,48%), до значения 23 510.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные этой площадки.

Однако вслед за этим биржевой индикатор потянуло в "красную зону", и стала преобладать разнонаправленная динамика без единой тенденции.

В плюсе закрепились активы, связанные с высокими технологиями, сырьевым сектором, фармацевтикой. В отрицательной зоне котируются акции операторов игорного бизнеса в Макао, гиганта интернет-торговли Alibaba, ряда авиаперевозчиков и сетей общепита.

О приостановке торгов своими ценными бумагами на бирже объявил китайский застройщик Evergrande с многомиллиардными долгами. Аналитики, в связи с этим полагают, что девелопер готовится сделать некое официальное заявление.