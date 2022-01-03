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Первые в этом году торги открылись на бирже Гонконга ростом котировок

Первые в этом году торги открылись на бирже Гонконга ростом котировок Первые в 2022 году торги на Гонконгской фондовой бирже открылись ростом основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 112 пунктов (0,48%), до значения 23 510.
Финансы
3 января 2022 г. 08:23
Первые в этом году торги открылись на бирже Гонконга ростом котировок

Первые в 2022 году торги на Гонконгской фондовой бирже открылись ростом основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 112 пунктов (0,48%), до значения 23 510.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные этой площадки.

Однако вслед за этим биржевой индикатор потянуло в "красную зону", и стала преобладать разнонаправленная динамика без единой тенденции.

В плюсе закрепились активы, связанные с высокими технологиями, сырьевым сектором, фармацевтикой. В отрицательной зоне котируются акции операторов игорного бизнеса в Макао, гиганта интернет-торговли Alibaba, ряда авиаперевозчиков и сетей общепита.

О приостановке торгов своими ценными бумагами на бирже объявил китайский застройщик Evergrande с многомиллиардными долгами. Аналитики, в связи с этим полагают, что девелопер готовится сделать некое официальное заявление.

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