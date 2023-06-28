О нас

Пакистан ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи

Пакистан ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи Министерство финансов и доходов Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о подписании краткосрочного резервного соглашения, предусматривающего предоставление стране в течение ближайших месяцев кредита в 2,5 млрд долларов.
Финансы
28 июня 2023 г. 12:22
Пакистан ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи

Министерство финансов и доходов Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о подписании краткосрочного резервного соглашения, предусматривающего предоставление стране в течение ближайших месяцев кредита в 2,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Сумма должна включать до сих пор не полученные Исламабадом 1,4 млрд долларов, которые входят в завершающуюся 30 июня программу расширенного финансирования МВФ, а также новые транши по 500 млн долларов каждый.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistan IMF ilə ehtiyat sazişini razılaşdırır

Самое важное

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
24 июня 2023 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi