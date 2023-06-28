Пакистан ведет переговоры с МВФ о финансовой помощи

Министерство финансов и доходов Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о подписании краткосрочного резервного соглашения, предусматривающего предоставление стране в течение ближайших месяцев кредита в 2,5 млрд долларов.

Министерство финансов и доходов Пакистана и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о подписании краткосрочного резервного соглашения, предусматривающего предоставление стране в течение ближайших месяцев кредита в 2,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Сумма должна включать до сих пор не полученные Исламабадом 1,4 млрд долларов, которые входят в завершающуюся 30 июня программу расширенного финансирования МВФ, а также новые транши по 500 млн долларов каждый.