Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.07.2016)

29 июля, 2016 09:28

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (долларов/

баррель) 42,7 -0,77 5,66 Нефть WTI (долларов/

баррель) 41,14 -0,78 3,86 Золото (долларов/унция) 1 341,2 6,7 -91,9 Индексы Dow-Jones 18 456,35 -15,82 1 031,32 S&P 500 2 170,06 3,48 126,12 Nasdaq 5 154,98 15,17 147,57 Nikkei 16 476,84 -187,98 -2 556,87 Dax 10 274,93 -44,62 -468,08 FTSE 100 6 721,06 -29,37 478,74 CAC 40 INDEX 4 420,58 -26,38 -216,48 Shanghai Composite 2 994,32 2,32 -544,86 Bist 100 75 244,06 168,36 3 517,07 RTS 921,67 0 164,63 Валюта USD/EUR 1,1077 0,0019 0,0221 USD/GBP 1,3164 -0,0059 -0,1582 JPY/USD 105,27 -0,13 -15,28 RUB/USD 66,903 1,103 -5,6179 TRY/USD 3,0128 -0,006 0,0914 CNY/USD 6,6576 -0,0124 0,1639