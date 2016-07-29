Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.07.2016)

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (долларов/
баррель)
|42,7
|-0,77
|5,66
|Нефть WTI (долларов/
баррель)
|41,14
|-0,78
|3,86
|Золото (долларов/унция)
|1 341,2
|6,7
|-91,9
|Индексы
|Dow-Jones
|18 456,35
|-15,82
|1 031,32
|S&P 500
|2 170,06
|3,48
|126,12
|Nasdaq
|5 154,98
|15,17
|147,57
|Nikkei
|16 476,84
|-187,98
|-2 556,87
|Dax
|10 274,93
|-44,62
|-468,08
|FTSE 100
|6 721,06
|-29,37
|478,74
|CAC 40 INDEX
|4 420,58
|-26,38
|-216,48
|Shanghai Composite
|2 994,32
|2,32
|-544,86
|Bist 100
|75 244,06
|168,36
|3 517,07
|RTS
|921,67
|0
|164,63
|Валюта
|USD/EUR
|1,1077
|0,0019
|0,0221
|USD/GBP
|1,3164
|-0,0059
|-0,1582
|JPY/USD
|105,27
|-0,13
|-15,28
|RUB/USD
|66,903
|1,103
|-5,6179
|TRY/USD
|3,0128
|-0,006
|0,0914
|CNY/USD
|6,6576
|-0,0124
|0,1639
Tural İbadlıАвтор новости
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