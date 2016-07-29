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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.07.2016)

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар   
    Нефть Brent (долларов/
    баррель)    		42,7-0,775,66
    Нефть WTI (долларов/
    баррель)    		41,14-0,783,86
    Золото (долларов/унция)1 341,26,7-91,9
    Индексы   
    Dow-Jones18 456,35-15,821 031,32
    S&P 5002 170,063,48126,12
    Nasdaq5 154,9815,17147,57
    Nikkei16 476,84-187,98-2 556,87
    Dax10 274,93-44,62-468,08
    FTSE 1006 721,06-29,37478,74
    CAC 40 INDEX4 420,58-26,38-216,48
    Shanghai Composite2 994,322,32-544,86
    Bist 10075 244,06168,363 517,07
    RTS921,670164,63
    Валюта   
    USD/EUR1,10770,00190,0221
    USD/GBP1,3164-0,0059-0,1582
    JPY/USD105,27-0,13-15,28
    RUB/USD66,9031,103-5,6179
    TRY/USD3,0128-0,0060,0914
    CNY/USD6,6576-0,01240,1639
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