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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2016)

    Нефть Brent - 46,86 доллара/баррель

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		 Разница с началом
    года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,86 0,37 9,82
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,69 0,27 8,41
    Золото (доллар/унция) 1207,89 -9,01 -225,21
    Индексы
    Dow-Jones 18867,93 -35,89 1442,9
    S&P 500 2181,9 -5,22 137,96
    Nasdaq 5321,51 -12,46 314,1
    Nikkei 17967,41 -33,13 -1066,3
    Dax 10664,56 -20,98 -78,45
    FTSE 100 6775,77 -18,94 533,45
    CAC 40 INDEX 4504,35 -23,42 -132,71
    Shanghai Composite 3192,86 -15,592 -346,32
    Bist 100 75638,96 879,9 3911,97
    RTS 990,77 -5,12 233,73
    Валюта
    USD/EUR 1,0589 -0,0037 -0,0267
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