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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.06.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков


Последняя ценаРазница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)42.32.95-26.03
Нефть WTI (доллар/баррель)39.552.74-22.22
Золото (доллар/унция)1688.5-38.9170.4
Индексы
Dow-Jones27110.98829.16-1534.28
S&P 5003193.9381.58-46.09
Nasdaq9814.08198.27807.46
Nikkei22863.73167.99-811.34
Dax12847.68417.12-489.43
FTSE 1006484.3142.86-1160.6
CAC 405197.79185.81-839.3
Shanghai Composite2930.811.55-102.53
Bist 100110159.32726.13-3524.28
RTS1285.7828.47-263.62
Валюта
USD/EUR1.12880.00570.009
USD/GBP1.26680.0102-0.0445
JPY/USD109.590.880.43
RUB/USD68.6974-0.41246.5599
TRY/USD6.76750.00770.8181
CNY/USD7.0834-0.03550.1037
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