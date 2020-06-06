Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.06.2020)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

6 июня, 2020 12:03

https://report.az/storage/news/0c96516c6c98e99cd838838424c1cf33/3966ee32-ab04-4c99-86fe-ce38c9fec61e_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года

Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 42.3 2.95 -26.03 Нефть WTI (доллар/баррель) 39.55 2.74 -22.22 Золото (доллар/унция) 1688.5 -38.9 170.4 Индексы Dow-Jones 27110.98 829.16 -1534.28 S&P 500 3193.93 81.58 -46.09 Nasdaq 9814.08 198.27 807.46 Nikkei 22863.73 167.99 -811.34 Dax 12847.68 417.12 -489.43 FTSE 100 6484.3 142.86 -1160.6 CAC 40 5197.79 185.81 -839.3 Shanghai Composite 2930.8 11.55 -102.53 Bist 100 110159.32 726.13 -3524.28 RTS 1285.78 28.47 -263.62 Валюта USD/EUR 1.1288 0.0057 0.009 USD/GBP 1.2668 0.0102 -0.0445 JPY/USD 109.59 0.88 0.43 RUB/USD 68.6974 -0.4124 6.5599 TRY/USD 6.7675 0.0077 0.8181 CNY/USD 7.0834 -0.0355 0.1037

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