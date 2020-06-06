|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|42.3
|2.95
|-26.03
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|39.55
|2.74
|-22.22
|Золото (доллар/унция)
|1688.5
|-38.9
|170.4
|Индексы
|Dow-Jones
|27110.98
|829.16
|-1534.28
|S&P 500
|3193.93
|81.58
|-46.09
|Nasdaq
|9814.08
|198.27
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|Nikkei
|22863.73
|167.99
|-811.34
|Dax
|12847.68
|417.12
|-489.43
|FTSE 100
|6484.3
|142.86
|-1160.6
|CAC 40
|5197.79
|185.81
|-839.3
|Shanghai Composite
|2930.8
|11.55
|-102.53
|Bist 100
|110159.32
|726.13
|-3524.28
|RTS
|1285.78
|28.47
|-263.62
|Валюта
|USD/EUR
|1.1288
|0.0057
|0.009
|USD/GBP
|1.2668
|0.0102
|-0.0445
|JPY/USD
|109.59
|0.88
|0.43
|RUB/USD
|68.6974
|-0.4124
|6.5599
|TRY/USD
|6.7675
|0.0077
|0.8181
|CNY/USD
|7.0834
|-0.0355
|0.1037
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.06.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/0c96516c6c98e99cd838838424c1cf33/3966ee32-ab04-4c99-86fe-ce38c9fec61e_292.jpg
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