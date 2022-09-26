О нас

ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году

ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила оценку роста мирового ВВП по итогам текущего года на уровне 3%, но прогноз на 2023 год был понижен на 0,6 процентного пункта с июньского обзора — до роста на 2,2%.
Финансы
26 сентября 2022 г. 14:24
ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила оценку роста мирового ВВП по итогам текущего года на уровне 3%, но прогноз на 2023 год был понижен на 0,6 процентного пункта с июньского обзора — до роста на 2,2%.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском экономическом прогнозе организации.

ОЭСР отмечает, что мировая экономика пострадала от конфликта в Украине. "Рост глобальной экономики замедлился во втором квартале 2022 года, и индикаторы во многих экономиках теперь указывают на продолжительный период сдержанного роста", — считает организация.

Так, ВВП США, как ожидает организация, увеличится по итогам года на 1,5%, а не на 2,5%, как ожидалось в июне. Прогноз на будущий год также был понижен – на 0,7 процентного пункта, до роста на 0,5%.

При этом прогноз для экономики еврозоны был повышен – на 0,5 процентного пункта, до 3,1%. В частности, ВВП Франции должен вырасти на 2,6% (2,4% в июне) хотя для Германии и понижение — на 1,2%, а не 1,9%. Однако на будущий год ожидания и для всей еврозоны понижены, причём сильно – теперь прогнозируется рост ВВП только на 0,3% после 1,6% в июне.

Прогноз роста экономики Великобритании по итогам текущего года был незначительно понижен – до 3,4% с 3,6%. При этом в следующем году ВВП страны совсем не вырастет, ожидает организация.

Прогноз ВВП Китая на текущий год также был понижен – до 3,2% с 4,4% ранее, на 2023 год – до 4,7% с 4,9% в июне. ВВП Японии должен вырасти на 1,6% (1,7% в июне), в 2023 году – на 1,4% вместо 1,8%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке OECD downgrades forecast for global GDP growth in 2023

Другие новости из категории

В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 27%
26 сентября 2022 г. 15:48
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 27%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 27%
26 сентября 2022 г. 15:44
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 30%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 30%
26 сентября 2022 г. 15:39
Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт Мир
Душанбе Сити Банк из-за технических сбоев приостановил работу карт "Мир"
26 сентября 2022 г. 14:42
В ЕЦБ сообщили о распространении инфляции по еврозоне
В ЕЦБ сообщили о распространении инфляции по еврозоне
26 сентября 2022 г. 14:30
Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня
Курс турецкой лиры вновь упал до рекордного уровня
26 сентября 2022 г. 11:38
Газпром заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов
"Газпром" заместит еще четыре выпуска размещенных в долларах и евро евробондов
26 сентября 2022 г. 10:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)
26 сентября 2022 г. 09:40
В Азербайджане отозвана лицензия еще одного страхового агента
В Азербайджане отозвана лицензия еще одного страхового агента
26 сентября 2022 г. 09:35
Стоимость золота упала до минимума за 2,5 года
Стоимость золота упала до минимума за 2,5 года
26 сентября 2022 г. 09:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi