ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила оценку роста мирового ВВП по итогам текущего года на уровне 3%, но прогноз на 2023 год был понижен на 0,6 процентного пункта с июньского обзора — до роста на 2,2%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила оценку роста мирового ВВП по итогам текущего года на уровне 3%, но прогноз на 2023 год был понижен на 0,6 процентного пункта с июньского обзора — до роста на 2,2%.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском экономическом прогнозе организации.

ОЭСР отмечает, что мировая экономика пострадала от конфликта в Украине. "Рост глобальной экономики замедлился во втором квартале 2022 года, и индикаторы во многих экономиках теперь указывают на продолжительный период сдержанного роста", — считает организация.

Так, ВВП США, как ожидает организация, увеличится по итогам года на 1,5%, а не на 2,5%, как ожидалось в июне. Прогноз на будущий год также был понижен – на 0,7 процентного пункта, до роста на 0,5%.

При этом прогноз для экономики еврозоны был повышен – на 0,5 процентного пункта, до 3,1%. В частности, ВВП Франции должен вырасти на 2,6% (2,4% в июне) хотя для Германии и понижение — на 1,2%, а не 1,9%. Однако на будущий год ожидания и для всей еврозоны понижены, причём сильно – теперь прогнозируется рост ВВП только на 0,3% после 1,6% в июне.

Прогноз роста экономики Великобритании по итогам текущего года был незначительно понижен – до 3,4% с 3,6%. При этом в следующем году ВВП страны совсем не вырастет, ожидает организация.

Прогноз ВВП Китая на текущий год также был понижен – до 3,2% с 4,4% ранее, на 2023 год – до 4,7% с 4,9% в июне. ВВП Японии должен вырасти на 1,6% (1,7% в июне), в 2023 году – на 1,4% вместо 1,8%.