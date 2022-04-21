Нефтяной фонд Норвегии потерял в I квартале 74 млрд долларов

Убыток Норвежского государственного пенсионного фонда, также известного как Нефтяной фонд, в первом квартале 2022 года составил 653 млрд норвежских крон (около 74 млрд долларов США).

Убыток Норвежского государственного пенсионного фонда, также известного как Нефтяной фонд, в первом квартале 2022 года составил 653 млрд норвежских крон (около 74 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его основная причина - непростая международная обстановка.

"В первом квартале 2022 года показатель доходности составил -4,9%, что соответствует убытку в размере 653 млрд крон", - отметили в фонде. При этом подчеркивается, что к потерям привела "сложная геополитическая обстановка".

По данным Института национальных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, их стоимость составляет около 1,5 трлн долларов.

В конце февраля стало известно о замораживании инвестиций фонда в РФ и уходе с российского рынка после начала боевых действий России в Украине. По состоянию на конец 2021 года его капиталовложения в РФ составляли 2,7 млрд евро.