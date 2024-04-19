Начальный капитал азербайджано-казахстанского инвестфонда составит $300 млн

Азербайджано-казахстанский инвестиционный фонд начнет функционировать в ближайшее время.

Азербайджано-казахстанский инвестиционный фонд начнет функционировать в ближайшее время.

Как сообщает Report, деятельность совместного фонда обсуждалась в ходе встречи посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с генеральным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Русланом Алихановым.

"В ходе встречи обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, стороны обменялись мнениями по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и АИХ, подписанного в рамках госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11-12 марта", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

Стороны также дали высокую оценку реализуемым совместным проектам, имеющим большое геоэкономическое значение для двух стран и региона в целом.

"Особое внимание было уделено совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, транзиту казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, а также достигнутым договоренностям по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия", - говорится в информации.

Касаясь создания совместного инвестиционного фонда, дипломат отметил, что это станет значительным шагом в углублении двустороннего экономического сотрудничества и позволит согласованно продвигать интересы двух стран в регионе.

"Создаваемый казахстанско-азербайджанский фонд откроет дополнительные возможности для реализации наиболее интересных инвестиционных проектов в различных секторах экономики как на территории двух государств, так и в третьих странах. Фонд будет зарегистрирован на базе Международного финансового центра "Астана" и начнет функционировать уже в ближайшее время. Его начальная сумма составит $300 млн", - отметил он.

В этой связи также обсуждались и новые инициативы, в реализации которых будет участвовать совместный инвестиционный фонд.

Азербайджанский инвестиционный холдинг создан Указом президента Азербайджана от 7 августа 2020 года в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов. Холдинг финансируется из государственного бюджета.

На сегодняшний день АИХ управляет 11 предприятиями, такими как: SOCAR, ADY, AZAL, ASCO, AzerGold и др.