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    Наблюдательный совет, правление и аудиторский комитет Unibank будут вновь сформированы

    Cостоится общее собрание акционеров Unibank
    © Report

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 24 мая состоится общее собрание акционеров ОАО Unibank.

    Как сообщает Report, собрание пройдет в 15:00 в головном офисе компании по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бейбутова, 55.

    В повестку дня включены вопросы утверждения отчетов банка как кредитной организации и эмитента инвестиционных ценных бумаг, избрание членов Наблюдательного совета, правления и аудиторского комитета, назначение их председателей, назначения внешнего аудитора и утверждения специальных сделок.

    Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 125 686 355,68 манатам. Группа физических и юридических лиц, куда входят немецкая инвестиционная корпорация DEG и Европейский банк реконструкции и развития, владеет 54,3% акций. Оставшиеся 45,7% принадлежат группе физических лиц, включая председателя Наблюдательного совета Эльдара Гарибова, члена НС Эмина Гулиева и председателя правления Фаига Гусейнова. 

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