МВФ с начала пандемии выделил более 100 млрд долларов 82 странам

Международный валютный фонд (МВФ) с начала пандемии выделил 82 странам более 100 млрд долларов США на борьбу с распространением и последствиями коронавируса.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в четверг на
"Мы отреагировали на этот кризис беспрецедентным образом, в том числе предоставили 82 странам новое финансирование на сумму более 100 млрд долларов США. Мы стремимся сделать еще больше, для того чтобы помочь нашим 190 странам-участницам преодолеть этот кризис и построить лучшую экономику после пандемии", - отметила она.
Георгиева вновь призвала страны Группы двадцати действовать совместными усилиями, чтобы в кратчайшие сроки положить конец пандемии и восстановить мировую экономику.