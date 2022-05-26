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Moody's ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы

Moody's ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы, отметив, что российско-украинский конфликт, а также карантинные ограничения в Китае усиливают проблемы в цепочках поставок и толкают вверх
Финансы
26 мая 2022 г. 14:21
Moody's ухудшило прогноз роста мировой экономики на 2022 и 2023 годы

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозы глобального экономического роста на 2022 и 2023 годы, отметив, что российско-украинский конфликт, а также карантинные ограничения в Китае усиливают проблемы в цепочках поставок и толкают вверх инфляцию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", прогноз роста ВВП стран G-20 на текущий год ухудшен до 3,1% с ожидавшихся в марте 3,6%, на следующий – до 2,9% с 3%.

Российская экономика, как ожидают в Moody's, снизится на 7% в 2022 году и на 3% в 2023 году. Прогнозы для экономики РФ не изменились по сравнению с мартом.

"В настоящий момент мы не прогнозируем рецессии ни для одной из стран G-20, кроме России, на 2022 и 2023 годы, - отмечает старший вице-президент Moody's Мадхави Бокил. - Тем не менее остается множество факторов риска, способных ослабить глобальный экономический рост, в том числе, затянувшиеся проблемы в цепочках поставок, а также более серьезное, чем ожидается, снижение экономической активности в Китае".

"Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики на фоне опасений, что долгосрочные инфляционные ожидания станут неконтролируемыми, также может стать катализатором рецессии", - говорит Бокил.

Прогноз роста ВВП развитых стран на 2022 год понижен до 2,6% с 3,2%.

Moody's ухудшило прогноз повышения китайской экономики на текущий год до 4,5% с 5,2% и улучшило прогноз на 2023 год до 5,3% с 5,1%.

Экономика США, как ожидается, вырастет на 2,8% в 2022 году и на 2,3% в 2023-м (ранее 3,7% и 2,5%), еврозоны – на 2,5% и 2,3% (ранее 2,8% и 2,2%), Японии – на 2,4% и 1,2% (ранее 2,9% и 1,4%), Великобритании - на 2,8% и 1% (ранее 2,8% и 1,4%).

Moody's также понизило прогноз подъема индийской экономики на текущий год - до 8,8% с 9,1%.

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Версия на азербайджанском языке “Moody's” 2022 və 2023-cü illər üçün iqtisadi artım proqnozunu aşağı salıb
Версия на английском языке Moody’s downgrades global economic growth forecast for 2022, 2023

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