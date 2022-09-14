Мировые рынки снизились в ожидании действий ФРС США

Мировые рынки акций продемонстрировали массовое снижение, поскольку инвесторы готовятся к еще более решительным действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США по мере роста инфляции.

Мировые рынки акций продемонстрировали массовое снижение, поскольку инвесторы готовятся к еще более решительным действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США по мере роста инфляции.

Как передает Report, йена выросла более чем на 1%, приподнявшись с недавних 24-летних минимумов по отношению к доллару, на сообщении о том, что Банк Японии провел проверку ставок, очевидно, готовясь к валютной интервенции.

Вышедшие во вторник данные, свидетельствующие о росте базовой инфляции в США, вызвали отклик во всем мире.

Европейский рынок акций потерял 0,3%, отступив еще дальше от почти трехнедельных максимумов, достигнутых днем ранее. Лондонский индекс FTSE упал на 1%, даже несмотря на данные о неожиданном снижении инфляции в Великобритании в августе.

В Азии японский Nikkei упал на 2,6%, а самый широкий индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии — на 2,2%. Американские фондовые фьючерсы демонстрировали смешанную динамику после самого резкого падения на Уолл-стрит за последние два года.

"ФРС еще многое предстоит сделать, и теперь есть понимание того, что пиковая ставка будет выше 4%, — сказала Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors. — Было ощущение, будто инфляция замедлилась, но данные показывают, насколько она упорна, и это требует от ФРС более решительного повышения ставки".

Согласно данным инструмента CME FedWatch, денежные рынки полностью учитывают в котировках повышение процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов, при этом существует 38%-ая вероятность повышения ставки по федеральным фондам на целый процентный пункт. Заседание ФРС состоится на следующей неделе.