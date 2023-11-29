Минэкономики утвердило информационную форму для организаций электронных денег

Коллегия Министерства экономики утвердила информационную форму о платежных счетах, открываемых организациями электронных денег для юридических лиц, местных филиалов иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Коллегия Министерства экономики утвердила информационную форму о платежных счетах, открываемых организациями электронных денег для юридических лиц, местных филиалов иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Сообщается, что форма утверждена в соответствии с 14-й статьей закона "О платежных услугах и платежных системах".

Информационная форма в электронном виде должна быть представлена в Государственную налоговую службу при министерстве в течение одного рабочего дня со дня открытия платежного счета.

Юридическому отделу министерства поручено в течение 3 дней представить новое решение Министерству юстиции для его внесения в Государственный реестр правовых актов.