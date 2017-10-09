Международный банк Азербайджана запустил новую кампанию

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана дал старт новой кампании. В рамках кампании, действующей до 18 октября, карты VISA Gold можно будет приобрести по цене VISA Classic всего за 10 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, пластиковые карты МБА можно заказать онлайн. Ранее стоимость VISA Gold составляла 30 манатов.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.