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Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах

Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах Американская финансовая корпорация Mastercard намерена в 2021 году начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы.
Финансы
11 февраля 2021 г. 08:32
Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах

Американская финансовая корпорация Mastercard намерена в 2021 году начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы.

Об этом говорится в сообщении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

"Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать (операции) с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть", - говорится в публикации, размещенной в среду на сайте корпорации.

Отмечается, что компания планирует тщательно подходить к выбору криптовалют, операции с которыми будут поддерживаться. Дамодаран подчеркнул, что компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими сегодня криптовалютами, не уточнив, о каких конкретно криптовалютах идет речь.

"В дополнение к этому, Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты", - сообщается в публикации.

Вице-президент Mastercard информировал, что в прошлом году корпорация также создала для этих банков платформу для тестирования возможностей операций с цифровыми валютами.

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