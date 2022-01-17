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Лаос разрешил работу двух криптобирж в стране

Лаос разрешил работу двух криптобирж в стране Центральный банк Лаоса выдал разрешение на осуществление торговых операций с криптовалютой компаниям Lao Digital Assets Exchange и Bitqik.
Финансы
17 января 2022 г. 12:14
Лаос разрешил работу двух криптобирж в стране

Центральный банк Лаоса выдал разрешение на осуществление торговых операций с криптовалютой компаниям Lao Digital Assets Exchange и Bitqik.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, компании стали первыми в республике, получившими подобное разрешение. Они приступят к полноценному предоставлению услуг с криптовалютой в апреле. При этом торговые площадки будут обязаны следовать нормативным требованиям лаосского правительства.

В ноябре 2021 года правительство Лаоса одобрило добычу криптовалюты и торговлю ей на территории страны. Власти страны обязали компании, которым будет выдано разрешение на данную деятельность, внести депозит в ЦБ Лаоса на сумму 5 млн долларов США для подтверждения своей платежеспособности. Кроме того, данные компании также обязаны платить налог с полученного дохода в размере 15%.

В сентябре прошлого года правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты. Экспериментальное разрешение на добычу криптовалюты и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB.

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Версия на азербайджанском языке Laosda iki kriptobirjanın fəaliyyətinə icazə verilib

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