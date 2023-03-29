Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8428 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0221 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8428
|
1 Российский рубль
|
0,0221
|
1 Австралийский доллар
|
1,1394
|
1 Аргентинское песо
|
0,0082
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3290
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0936
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2130
|
1 Китайский юань
|
0,2469
|
1 Датская крона
|
0,2473
|
1 Грузинский лари
|
0,6628
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0963
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1642
|
1 Швейцарский франк
|
1,8465
|
1 Израильский шекель
|
0,4770
|
1 Канадский доллар
|
1,2500
|
1 Кувейтский динар
|
5,5481
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3864
|
1 Мексиканское песо
|
0,0933
|
1 Молдавский лей
|
0,0920
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1641
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3940
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2797
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2859
|
1 Турецкая лира
|
0,0889
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1561
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2909
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0643
|
Золото (1 унция)
|
3343,8150
|
Серебро (1 унция)
|
39,4825
|
Платина (1 унция)
|
1638,2730
|
Палладий (1 унция)
|
2413,4475