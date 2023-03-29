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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 марта 2023 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,27%, составив 1,8428 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0221 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8428

1 Российский рубль

0,0221

1 Австралийский доллар

1,1394

1 Аргентинское песо

0,0082

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3290

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0936

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2130

1 Китайский юань

0,2469

1 Датская крона

0,2473

1 Грузинский лари

0,6628

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0963

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1642

1 Швейцарский франк

1,8465

1 Израильский шекель

0,4770

1 Канадский доллар

1,2500

1 Кувейтский динар

5,5481

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3864

1 Мексиканское песо

0,0933

1 Молдавский лей

0,0920

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1641

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,3940

1 Сингапурский доллар

1,2797

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2859

1 Турецкая лира

0,0889

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2909

1 Новозеландский доллар

1,0643

Золото (1 унция)

3343,8150

Серебро (1 унция)

39,4825

Платина (1 унция)

1638,2730

Палладий (1 унция)

2413,4475
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.03.2023)

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