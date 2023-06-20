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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 июня 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18%, составив 1,8552 маната, курс рубля - на 0,49% - до 0,0202 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8552

1 Российский рубль

0,0202

1 Австралийский доллар

1,1561

1 Аргентинское песо

0,0068

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3558

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0933

100 Вон Республики Корея

0,1326

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2138

1 Китайский юань

0,2369

1 Датская крона

0,2491

1 Грузинский лари

0,6521

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1722

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1578

1 Швейцарский франк

1,8947

1 Израильский шекель

0,4699

1 Канадский доллар

1,2849

1 Кувейтский динар

5,5345

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3665

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1586

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4170

1 Сингапурский доллар

1,2663

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2794

1 Турецкая лира

0,0720

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1562

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1967

1 Новозеландский доллар

1,0493

Золото (1 унция)

3314,5240

Серебро (1 унция)

40,6403

Платина (1 унция)

1654,8990

Палладиум (1 унция)

2381,1475
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.06.2023)

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