Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.06.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18%, составив 1,8552 маната, курс рубля - на 0,49% - до 0,0202 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8552
|
1 Российский рубль
|
0,0202
|
1 Австралийский доллар
|
1,1561
|
1 Аргентинское песо
|
0,0068
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3558
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0933
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1326
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2138
|
1 Китайский юань
|
0,2369
|
1 Датская крона
|
0,2491
|
1 Грузинский лари
|
0,6521
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1722
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1578
|
1 Швейцарский франк
|
1,8947
|
1 Израильский шекель
|
0,4699
|
1 Канадский доллар
|
1,2849
|
1 Кувейтский динар
|
5,5345
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3665
|
1 Мексиканское песо
|
0,0995
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1586
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4170
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2663
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2794
|
1 Турецкая лира
|
0,0720
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1562
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1967
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0493
|
Золото (1 унция)
|
3314,5240
|
Серебро (1 унция)
|
40,6403
|
Платина (1 унция)
|
1654,8990
|
Палладиум (1 унция)
|
2381,1475