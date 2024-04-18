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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 апреля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8152 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0180 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8152

1 Российский рубль

0,0180

1 Австралийский доллар

1,0957

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3243

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0894

100 Вон Республики Корея

0,1236

1 Чешская крона

0,0719

100 Чилийских песо

0,1739

1 Китайский юань

0,2349

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1198

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1555

1 Швейцарский франк

1,8678

1 Израильский шекель

0,4458

1 Канадский доллар

1,2360

1 Кувейтский динар

5,5174

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3559

1 Мексиканское песо

0,1002

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1548

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4185

1 Сингапурский доллар

1,2508

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2357

1 Турецкая лира

0,0523

1 Тайваньский доллар

0,0526

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,1018

1 Новозеландский доллар

1,0061

Золото (1 унция)

4038,4945

Серебро (1 унция)

48,3442

Платина (1 унция)

1595,5350

Палладиум (1 унция)

1755,1140
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.04.2024)

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