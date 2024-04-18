Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,8152 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0180 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8152 1 Российский рубль 0,0180 1 Австралийский доллар 1,0957 1 Аргентинское песо 0,0020 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3243 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0894 100 Вон Республики Корея 0,1236 1 Чешская крона 0,0719 100 Чилийских песо 0,1739 1 Китайский юань 0,2349 1 Датская крона 0,2433 1 Грузинский лари 0,6367 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1198 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1555 1 Швейцарский франк 1,8678 1 Израильский шекель 0,4458 1 Канадский доллар 1,2360 1 Кувейтский динар 5,5174 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3559 1 Мексиканское песо 0,1002 1 Молдавский лей 0,0951 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1548 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4185 1 Сингапурский доллар 1,2508 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2357 1 Турецкая лира 0,0523 1 Тайваньский доллар 0,0526 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0429 100 Японских йен 1,1018 1 Новозеландский доллар 1,0061 Золото (1 унция) 4038,4945 Серебро (1 унция) 48,3442 Платина (1 унция) 1595,5350 Палладиум (1 унция) 1755,1140 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.04.2024)