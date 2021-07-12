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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 июля 2021 г. 09:59
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0176, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0176

1 Российский рубль

0,0228

1 Австралийский доллар

1,2702

1 Аргентинское песо

0,0177

1 Белорусский рубль

0,6618

1 Бразильский реал

0,3232

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1188

100 Вон Республики Корея

0,1483

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2271

1 Китайский юань

0, 2626

1 Датская крона

0,2713

1 Грузинский лари

0, 5423

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3607

100 Индонезийских рупий

0, 0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1980

1 Швейцарский франк

1,8588

1 Израильский шекель

0, 5189

1 Канадский доллар

1,3631

1 Кувейтский динар

5,6463

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4057

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0, 1955

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4435

1 Сингапурский доллар

1,2581

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4219

1 Турецкая лира

0,1962

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5433

1 Новозеландский доллар

1,1867

Золото (1 унция)

3065,5080

Серебро (1 унция)

44,2827

Платина (1 унция)

1864,9170

Палладий (1 унция)

4766,3665
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.07.2021)

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