Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0176, курс рубля остался на уровне 0,0228 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0176 1 Российский рубль 0,0228 1 Австралийский доллар 1,2702 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6618 1 Бразильский реал 0,3232 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1188 100 Вон Республики Корея 0,1483 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2271 1 Китайский юань 0, 2626 1 Датская крона 0,2713 1 Грузинский лари 0, 5423 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3607 100 Индонезийских рупий 0, 0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1980 1 Швейцарский франк 1,8588 1 Израильский шекель 0, 5189 1 Канадский доллар 1,3631 1 Кувейтский динар 5,6463 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4057 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0, 1955 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4435 1 Сингапурский доллар 1,2581 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4219 1 Турецкая лира 0,1962 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5433 1 Новозеландский доллар 1,1867 Золото (1 унция) 3065,5080 Серебро (1 унция) 44,2827 Платина (1 унция) 1864,9170 Палладий (1 унция) 4766,3665 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.07.2021)