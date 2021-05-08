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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,81%
Финансы
8 мая 2021 г. 10:05
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81% - до 2,0681 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0681

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3335

1 Аргентинское песо

0,0181

1 Белорусский рубль

0,6712

1 Бразильский реал

0,3246

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1209

100 Вон Республики Корея

0,1516

1 Чешская крона

0,0806

100 Чилийских песо

0,2446

1 Китайский юань

0,2643

1 Датская крона

0,2781

1 Грузинский лари

0,4966

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3774

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2046

1 Швейцарский франк

1,8872

1 Израильский шекель

0,5232

1 Канадский доллар

1,4012

1 Кувейтский динар

5,6428

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4133

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2070

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4541

1 Сингапурский доллар

1,2832

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4408

1 Турецкая лира

0,2063

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5654

1 Новозеландский доллар

1,2373

Золото (1 унция)

3113,1080

Серебро (1 унция)

46,6642

Платина (1 унция)

2135,1660

Палладий (1 унция)

4970,7490
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.05.2021)

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