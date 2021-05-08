Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81% - до 2,0681 маната, курс рубля – на 0,44% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0681
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3335
|
1 Аргентинское песо
|
0,0181
|
1 Белорусский рубль
|
0,6712
|
1 Бразильский реал
|
0,3246
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1209
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1516
|
1 Чешская крона
|
0,0806
|
100 Чилийских песо
|
0,2446
|
1 Китайский юань
|
0,2643
|
1 Датская крона
|
0,2781
|
1 Грузинский лари
|
0,4966
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3774
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2046
|
1 Швейцарский франк
|
1,8872
|
1 Израильский шекель
|
0,5232
|
1 Канадский доллар
|
1,4012
|
1 Кувейтский динар
|
5,6428
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4133
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2070
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4541
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2832
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4408
|
1 Турецкая лира
|
0,2063
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5654
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2373
|
Золото (1 унция)
|
3113,1080
|
Серебро (1 унция)
|
46,6642
|
Платина (1 унция)
|
2135,1660
|
Палладий (1 унция)
|
4970,7490