Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37%, составив 1,8743 маната, курс рубля - на 0,47% - до 0,0213 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8743 1 Российский рубль 0,0213 1 Австралийский доллар 1,1336 1 Аргентинское песо 0,0076 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3374 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0921 100 Вон Республики Корея 0,1271 1 Чешская крона 0,0794 100 Чилийских песо 0,2099 1 Китайский юань 0,2457 1 Датская крона 0,2515 1 Грузинский лари 0,6826 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1236 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1652 1 Швейцарский франк 1,9075 1 Израильский шекель 0,4674 1 Канадский доллар 1,2490 1 Кувейтский динар 5,5485 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3813 1 Мексиканское песо 0,0948 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1574 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4095 1 Сингапурский доллар 1,2749 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2859 1 Турецкая лира 0,0873 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1562 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2497 1 Новозеландский доллар 1,0600 Золото (1 унция) 3427,4550 Серебро (1 унция) 42,9672 Платина (1 унция) 1811,2225 Палладий (1 унция) 2453,4740 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.05.2023)