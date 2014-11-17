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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2014)

    1 доллар США - 0,7843 манатов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7843
    1 Евро 0.9843
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.6894
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3015
    1 Дирхам ОАЭ 0.2135
    1 Южноафриканский рэнд 0.0708
    100 Вон Республики Корея 0.0716
    1 Чешская крона 0.0355
    100 Чилийских песо 0.1321
    1 Китайский юань 0.1280
    1 Датская крона 0.1322
    1 Грузинский лари 0.4457
    1 Гонконгский доллар 0.1011
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский фунт стерлингов 1.2334
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1064
    1 Швейцарский франк 0.8192
    1 Израильский шекель 0.2053
    1 Канадский доллар 0.6954
    1 Кувейтский динар 2.6966
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2850
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2346
    1 Мексиканское песо 0.0579
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1164
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2328
    1 Сингапурский доллар 0.6055
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1483
    1 Турецкая лира 0.3518
    1 Тайваньский доллар 0.0256
    1 Таджикский сомони 0.1511
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0505
    100 Японских йен 0.6774
    1 Новозеландский доллар 0.6249
    Золото (1 унция) 916.8467
    Серебро (1 унция) 12.7798
    Платина (1 унция) 923.9054
    Палладий (1 унция) 596.0680
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