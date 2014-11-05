Курсы валют Центрального банка Азербайджана

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9851
|1 Российский рубль
|0.0179
|1 Австралийский доллар
|0.6853
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3141
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0710
|100 Вон Республики Корея
|0.0726
|1 Чешская крона
|0.0355
|100 Чилийских песо
|0.1339
|1 Китайский юань
|0.1283
|1 Датская крона
|0.1324
|1 Грузинский лари
|0.4485
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2568
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1064
|1 Швейцарский франк
|0.8179
|1 Израильский шекель
|0.2070
|1 Канадский доллар
|0.6881
|1 Кувейтский динар
|2.7011
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2853
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2352
|1 Мексиканское песо
|0.0578
|1 Молдавский лей
|0.0539
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1139
|100 Узбекских сум
|0.0328
|1 Польский злотый
|0.2330
|1 Сингапурский доллар
|0.6078
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1559
|1 Турецкая лира
|0.3530
|1 Тайваньский доллар
|0.0257
|1 Таджикский сомони
|0.1532
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|0.6883
|1 Новозеландский доллар
|0.6137
|Золото (1 унция)
|915.0026
|Серебро (1 унция)
|12.4265
|Платина (1 унция)
|963.2432
|Палладий (1 унция)
|625.9512
Economic DepartmentАвтор новости
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