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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар - 0,7844 манатов

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9851
    1 Российский рубль 0.0179
    1 Австралийский доллар 0.6853
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3141
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0710
    100 Вон Республики Корея 0.0726
    1 Чешская крона 0.0355
    100 Чилийских песо 0.1339
    1 Китайский юань 0.1283
    1 Датская крона 0.1324
    1 Грузинский лари 0.4485
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.2568
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1064
    1 Швейцарский франк 0.8179
    1 Израильский шекель 0.2070
    1 Канадский доллар 0.6881
    1 Кувейтский динар 2.7011
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2853
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2352
    1 Мексиканское песо 0.0578
    1 Молдавский лей 0.0539
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1139
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2330
    1 Сингапурский доллар 0.6078
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1559
    1 Турецкая лира 0.3530
    1 Тайваньский доллар 0.0257
    1 Таджикский сомони 0.1532
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 0.6883
    1 Новозеландский доллар 0.6137
    Золото (1 унция) 915.0026
    Серебро (1 унция) 12.4265
    Платина (1 унция) 963.2432
    Палладий (1 унция) 625.9512
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