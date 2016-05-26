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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2016)

    1 доллар США - 1,4900 маната

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным на отметке 1,4900 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,6660 маната. Курс рубля вырос на 1,33% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.4900
    1 Евро 1.6660
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.0747
    1 Аргентинское песо 0.1061
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4159
    1 Дирхам ОАЭ 0.4057
    1 Южноафриканский рэнд 0.0953
    100 Вон Республики Корея 0.1261
    1 Чешская крона 0.0617
    100 Чилийских песо 0.2153
    1 Китайский юань 0.2272
    1 Датская крона 0.2240
    1 Грузинский лари 0.6946
    1 Гонконгский доллар 0.1919
    1 Индийская рупия 0.0221
    1 Английский фунт стерлингов 2.1923
    100 Индонезийских рупий 0.0110
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1798
    1 Швейцарский франк 1.5067
    1 Израильский шекель 0.3876
    1 Канадский доллар 1.1483
    1 Кувейтский динар 4.9354
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0218
    100 Ливанских фунтов 0.0987
    1 Малазийский ринггит 0.3650
    1 Мексиканское песо 0.0807
    1 Молдавский лей 0.0744
    1 Египетский фунт 0.1678
    1 Норвежская крона 0.1793
    100 Узбекских сум 0.0511
    1 Польский злотый 0.3780
    1 Сингапурский доллар 1.0825
    1 Саудовский риал 0.3973
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0919
    1 Турецкая лира 0.5072
    1 Тайваньский доллар 0.0458
    1 Таджикский сомони 0.1893
    1 Новый туркменский манат 0.4417
    1 Украинская гривна 0.0594
    100 Японских йен 1.3579
    1 Новозеландский доллар 1.0010
    Золото (1 унция) 1818,6940
    Серебро (1 унция) 24,4211
    Платина (1 унция) 1481,0600
    Палладий (1 унция) 779,2700

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