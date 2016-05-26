​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2016)

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным на отметке 1,4900 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,28% и составил 1,6660 маната. Курс рубля вырос на 1,33% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.4900 1 Евро 1.6660 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.0747 1 Аргентинское песо 0.1061 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4159 1 Дирхам ОАЭ 0.4057 1 Южноафриканский рэнд 0.0953 100 Вон Республики Корея 0.1261 1 Чешская крона 0.0617 100 Чилийских песо 0.2153 1 Китайский юань 0.2272 1 Датская крона 0.2240 1 Грузинский лари 0.6946 1 Гонконгский доллар 0.1919 1 Индийская рупия 0.0221 1 Английский фунт стерлингов 2.1923 100 Индонезийских рупий 0.0110 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1798 1 Швейцарский франк 1.5067 1 Израильский шекель 0.3876 1 Канадский доллар 1.1483 1 Кувейтский динар 4.9354 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.0987 1 Малазийский ринггит 0.3650 1 Мексиканское песо 0.0807 1 Молдавский лей 0.0744 1 Египетский фунт 0.1678 1 Норвежская крона 0.1793 100 Узбекских сум 0.0511 1 Польский злотый 0.3780 1 Сингапурский доллар 1.0825 1 Саудовский риал 0.3973 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0919 1 Турецкая лира 0.5072 1 Тайваньский доллар 0.0458 1 Таджикский сомони 0.1893 1 Новый туркменский манат 0.4417 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3579 1 Новозеландский доллар 1.0010 Золото (1 унция) 1818,6940 Серебро (1 унция) 24,4211 Платина (1 унция) 1481,0600 Палладий (1 унция) 779,2700